Festival de musique à la Goutte d'Or Lavoir Moderne Parisien Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Les tarifs varient selon les évènements. Certains concerts sont gratuits ! Renseignez-vous en cliquant sur le lien.

Du gospel au classique, en passant par la musique électronique

La Semaine Classique du Lavoir fête son anniversaire !



Ce festival

implanté depuis sa création au Lavoir Moderne Parisien se distingue par

son ouverture, sa programmation ambitieuse et son atmosphère

chaleureuse.

Porté

par Le Ponton des Arts et ancré dans le quartier de la Goutte d’Or à

Paris, le festival invitera cette année encore des artistes aux

imaginaires multiples. Marie-Laure Garnier, soprano nommée Révélation

artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2021, proposera un

programme de « Songs of Hope » avec la grande pianiste Célia Oneto

Bensaid. Puis La Semaine Classique accueillera d’autres duos: « Dolce

Ostinato », onirique et joyeux aux confins du jazz et du classique ainsi

qu’un duo violon-basson, heureux mariage de timbres qui illuminera le

concert « Inopinatum ». Le guitariste Thomas Csaba et sa vidéo

percutante feront résonner la profondeur de la musique de Philip Glass

avant de laisser place au lyrisme techno-rock des violoncellistes

flamboyants du Bleue Quintet, et à l’émotion du spectacle « Garbo la

solitaire », une poésie pour violoncelle seul ouvrant les portes d’un

univers singulier : celui d’une femme seule en dialogue avec ses

fantômes.

Venez

célébrer les 5 ans du festival dans la joie et l’intimité du Lavoir

Moderne Parisien les 7, 8, 9 et 10 décembre prochains. Nous vous

attendons nombreux et nombreuses pour vivre, vibrer et savourer la

richesse de la musique classique !

Programmation

Jeudi 7/12

– 19h : Songs of Hope – Marie-Laure Garnier, soprano ; Célia Oneto Bensaïd, piano – prendre sa place chant, piano, gospel

– 20h30 : Dolce Ostinato – Frédéric Deville, violoncelle ; David Aubaile, piano – prendre sa place jazz, musique contemporaine

Vendredi 8/12

– 19h : Inopinatum – Ensemble Atair, violon et basson – prendre sa place musique classique, musique contemporaine

– 20h30 : Metamorphosis – Thomas Csaba, guitare et vidéo animée – prendre sa place musique classique, traditionnelle, musique répétitive

Samedi 9/12

– 19h : Cellobazar – scène ouverte + restitution des masterclasses – Gratuit pour le public – prendre sa place

– 20h30 : Bleue Quintet, Paul Colomb – 5 violoncelles et électronique – prendre sa place néoclassique, musique électronique

Vous êtes violoncellistes,

amateur-e, étudiant-e et vous souhaitez vous produire sur la scène du

Lavoir Moderne Parisien pour expérimenter un morceau en public, en

première partie du Bleue Quintet ? Inscrivez-vous à la scène ouverte Cellobazar en écrivant à lepontondesarts@gmail.com

Dimanche 10/12

– Dès 15h : ateliers musicaux gratuits, dans le hall du Lavoir Moderne Parisien – Gratuit sans réservation

– 17h : Garbo la solitaire, poésie animée pour violoncelle seul – Amandine Robilliard – prendre sa place spectacle, musique contemporaine

Ateliers, concerts et master-classes organisés dans le cadre du festival :

– 14 octobre 2023 et 2 décembre 2023 : ateliers master-classe « Violoncelle et improvisation » à destination des violoncellistes animée par le Duo Brady.

de 10h à 14h

Avec

cet atelier, le Duo Brady, propose de découvrir ou d’approfondir la

pratique de l’improvisation au violoncelle. Au programme : jeux et

exercices autour de la répétition, recherche sonore, confection d’une

base de donnée de sons, improvisation libre collective, composition d’un

morceau éphémère, improvisation individuelle sur une grille, travail

sur l’écoute, travail d’un standard et sur les modes de jeux non

classiques.Accessible à tous les niveaux : Il n’y a pas besoin d’avoir

des années de violoncelle derrière soi pour commencer l’improvisation !

Participation au stage : 10 euros

Réserver sa place pour 14 octobre

Réserver sa place pour le 2 décembre

Il

est possible d’assister gratuitement à la master-classe dans le public.

Il faut venir dès 10h sinon les portes seront fermées.

– 1 décembre :

Café des enfants : atelier à destination du jeune public avec le Duo

Brady en partenariat avec l’association Home Sweet Mômes / infos à venir

gratuit. à destination des enfants jusqu’à 12 ans

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

