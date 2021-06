Mourèze Mourèze Hérault, Mourèze FESTIVAL DE MOURÈZE : SAMEDI 24 JUILLET Mourèze Mourèze Catégories d’évènement: Hérault

Mourèze

FESTIVAL DE MOURÈZE : SAMEDI 24 JUILLET Mourèze, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Mourèze. FESTIVAL DE MOURÈZE : SAMEDI 24 JUILLET 2021-07-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-24 00:00:00 00:00:00

Mourèze Hérault Mourèze EUR 15 35 Dans le cadre du 17° festival de Mourèze, journée du samedi 24 juillet :

19h : ouverture du site

20h30 : Concert dans le parc des Courtinals : Frangins

22h30 : Concert Yves Jamait

Tarif/soir : 15€. Pass 3 soirées : 35€

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mourèze Autres Lieu Mourèze Adresse Ville Mourèze lieuville 43.62252#3.35813