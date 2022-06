FESTIVAL DE MOURÈZE : SAGES COMME DES SAUVAGES + SAMUEL COVEL Mourèze, 29 juillet 2022, Mourèze.

FESTIVAL DE MOURÈZE : SAGES COMME DES SAUVAGES + SAMUEL COVEL

Parc des Courtinals Mourèze Hérault

2022-07-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-29

Mourèze

Hérault

19h30 : Ouverture du Parc des Courtinals : Restauration et buvette

20h30 : Samuel Covel : Un univers de poésie et chanson rock et folk aux ambiances tantôt sur le fil, tantôt explosives.

22h30 : Sages comme des Sauvages : De la musique, du soleil, de l’énergie combative, de la force, la découverte de sonorités, de rythmes et d’instruments d’ici et d’ailleurs.

