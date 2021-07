Mourèze Mourèze Hérault, Mourèze FESTIVAL DE MOURÈZE : MERCREDI 21 JUILLET Mourèze Mourèze Catégories d’évènement: Hérault

Mourèze

FESTIVAL DE MOURÈZE : MERCREDI 21 JUILLET Mourèze, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mourèze. FESTIVAL DE MOURÈZE : MERCREDI 21 JUILLET 2021-07-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-21 00:00:00 00:00:00

Mourèze Hérault Mourèze Dans le cadre du 17° festival de Mourèze, soirée du mercredi 21 Juillet :

19h : ouverture du parc de Courtinals : restauration et buvette.

20h30 : Concert dans le parc des Courtinals : Edredon sensible

22h30 : Taraf Goulamas

Entrée libre. Du 19 au 27 juillet, un itinéraire provisoire sera mis en place en lien avec l’organisation du festival de Mourèze. Plus d’infos auprès de l’Office de tourisme. Dans le cadre du 17° festival de Mourèze, soirée du mercredi 21 Juillet :

19h : ouverture du parc de Courtinals : restauration et buvette.

20h30 : Concert dans le parc des Courtinals : Edredon sensible

22h30 : Taraf Goulamas

Entrée libre. +33 4 67 96 05 92 Dans le cadre du 17° festival de Mourèze, soirée du mercredi 21 Juillet :

19h : ouverture du parc de Courtinals : restauration et buvette.

20h30 : Concert dans le parc des Courtinals : Edredon sensible

22h30 : Taraf Goulamas

Entrée libre. Du 19 au 27 juillet, un itinéraire provisoire sera mis en place en lien avec l’organisation du festival de Mourèze. Plus d’infos auprès de l’Office de tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mourèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Mourèze Adresse Ville Mourèze lieuville 43.62252#3.35813