Montoire-sur-le-Loir Espace de l’Europe , Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Festival de Montoire Espace de l’Europe | Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir

Festival de Montoire Espace de l’Europe | Montoire-sur-le-Loir, 10 août 2021-10 août 2021, Montoire-sur-le-Loir. Festival de Montoire

du mardi 10 août 2021 au dimanche 15 août 2021 à Espace de l’Europe | Montoire-sur-le-Loir

La mission du festival est de présenter au public français, toutes les cultures du monde, à travers les meilleurs ensembles de danses et de musiques traditionnelles C’est ainsi que le festival apporte sa pierre à l’édifice de la fraternité et de la paix dans le monde. Programmation complète et renseignements sur : [http://www.festival-montoire.com/](http://www.festival-montoire.com/)

Abonnement (6 soirées + Dans(e) La Rue) 105,00 €

Danse et musique du monde Espace de l’Europe | Montoire-sur-le-Loir 18 Place Clemenceau, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Bessec Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T15:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T15:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T15:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace de l’Europe , Montoire-sur-le-Loir Adresse 18 Place Clemenceau, 41800 Montoire-sur-le-Loir Ville Montoire-sur-le-Loir lieuville Espace de l’Europe , Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir