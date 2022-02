Festival de Mômes : Blonv’ille aux enfants Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Calvados

Festival de Mômes : Blonv'ille aux enfants Blonville-sur-Mer, 28 mai 2022, Blonville-sur-Mer.

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer A partir de 10h et jusqu’à 19h, en libre accès, un grand programme : Le Parc Fleuri (dès 3 ans)

Sous la pergola de bois et végétaux, les enfants réalisent des activités manuelles originales : couronnes de fleurs et blasons avec des végétaux. Dame Flore, véritable allégorie de la Nature qui joue sur la hauteur. Petits et grands tomberont sous le charme d’un personnage tout en douceur et élégance…sur ses échasses, elle culmine à 2m70 ! Le Grand tour du monde – Un voyage ludique et coloré ! (dès 3 ans)

Au fil des jeux, ils avanceront en toute sécurité de montgolfière en montgolfière. Ils exploreront plus de 20m de parcours dans un décor magnifique encadré par un animateur costumé. Le manège à énergie parentale – 0% d’électricité, 100% d’énergie musculaire ! (tous publics)

Il faudra pédaler et faire tourner les roues pour le plus grand plaisir des enfants sur le manège écologique à propulsion parentale : bateau, dragon des mers, papillon, oiseau… une drôle d’aventure les attend ! Jeu de force (dès 10 ans)

Il revisite les jeux de foire d’antan. Sa structure impressionnante se voit de loin ! Nombreux seront ceux qui se laisseront prendre au jeu et tenteront d’envoyer le lanceur pour sonner la cloche. Les « p’tits bolides » (de 2 à 5 ans)

Parcours de petites voitures à pédales avec signalisation à respecter et en immersion dans un décor de village ! Structures gonflables SCHATZI PARC (dès 3 ans)

Sauter, faire des roulades, jouer … Schatzi Parc s’invite au Festival. Jeux kermesse Pirates (dès 2 ans)

Pêche aux canards, balle dans le seau, chamboule-tout ou lancer d’anneaux…des jeux d’adresse pour les enfants ! Plusieurs temps forts au cours de la journée : • 10h30/ 11h30/14h00/17h

Bulle de rêve – artiste bulleur… (Tous publics)

Des bulles de savon font retrouver les yeux d’enfants des plus grands. Des moments suspendus de beauté, inattendus et

surprenants

Dans la yourte des animations. • 11h

Cours de danse Bollywood (dès 4 ans)

Devenir le héros ou l’héroïne d’un film Indien… Voyage au pays des Maharadjah. • 15h à 16h

Concert de l’Ecole-Rock

Regarder le concert des élèves de l’école rock de David Boutherre. Les jeunes rockeurs présenteront le travail accompli tout au long de l’année sur la scène du festival. • 18h à 19h

Clôture du festival par un Concert/bal pour enfants avec « Mandarine » En ronde, en farandole, enfile indienne …un moment de fête et de convivialité à partir de 2 ans. Restauration sur place : Paninis, Burgers, frites maison, sandwichs, gaufres, crêpes, barbe à papa, bar à bonbons,

