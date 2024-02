Festival de Meursault « de Bach à Bacchus » Apéro-concert avec « Born to be a swing » Domaine du Cerberon Meursault, samedi 6 juillet 2024.

Festival de Meursault « de Bach à Bacchus » Apéro-concert avec « Born to be a swing » Domaine du Cerberon Meursault Côte-d’Or

Born to be a Swing sonne comme une évidence pour ces quatre musiciens passionnés venant chacun d’horizons différents.

Influencés par le jazz, le flamenco, le New Orleans, la chanson française et les standards américains, c’est le swing manouche et la musique de Django Reinhardt qui les réunit cette fois-ci.

L’envie de vous apporter énergie, Joie et émotion en abordant ce style dans la simplicité et la bonne humeur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 11:00:00

fin : 2024-07-06 12:30:00

Domaine du Cerberon 18 Rue de Lattre de Tassigny

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

L’événement Festival de Meursault « de Bach à Bacchus » Apéro-concert avec « Born to be a swing » Meursault a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR