Festival de Martigues: Concert piano/électroacoustique Chapelle de l’Annonciade, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Martigues.

Chapelle de l’Annonciade, le samedi 10 juillet à 19:30

· Piano : Hélène Pereira · Computer (pièces avec électroacoustique) : Philippe Festou · Compositeurs : Erik Satie, John Cage, Philippe Glass, Philippe Festou, Mayu Hirano, Luigi Esposito Here, it is music that offers a double face that is inseparable from humanity, unfolding between memory and becoming between tribal ritualization in homage to the earth and the silence of prayer like an arrow thrown towards the sky, vertical axis of a world which seeks its song. Entremêlement des gestes, le corps s’étire en permanence entre la terre et le ciel, entre la puissance primitive des vibrations et le raffinement du sonore, entre l’intuition de la matière brute et l’invisible de l’éther. Modifier sa perception des choses pour trouver un équilibre, c’est rechercher en soi ce mouvement constant qui reste immobile en son Centre, le point où le temps et l’éternité ne font qu’un. Ici, c’est une musique qui propose un visage double et indissociable à la fois de l’humanité, se déployant entre la mémoire et le devenir, entre la ritualisation tribale en hommage à la terre et le silence de la prière telle une flèche lancée vers le ciel, axe vertical d’un monde qui cherche son chant.

Entrée libre

Chapelle de l’Annonciade boulevard Richaud 13500 Martigues Martigues Saint-Pierre Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T19:30:00 2021-07-10T21:30:00