Marseille

vieille charité, le dimanche 27 juin à 21:00

AHAMADA SMIS Air du temps, air de la mélodie, air de la voix… Air, nouvel album d’Ahamada Smis, met le chant à l’honneur sur des sonorités traditionnelles de l’océan Indien. Une ode au voyage et une invitation à la danse par l’artiste comorien qui a fait de Marseille sa ville de cœur.

de 5 à 10€

♫♫♫ vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T21:00:00 2021-06-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu vieille charité Adresse 2 rue de la charité 13002 Ville Marseille lieuville vieille charité Marseille