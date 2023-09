Festi’Val de Marne, 30 septembre 2023, .

Du samedi 30 septembre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Plein tarif 22 €

Tarif réduit* 14 €

ou Tarif unique selon les lieux*

Refrains des Gamins 6 €

* Sur présentation de justicatifs

(Étudiants, demandeurs d’emploi, – de 26 ans, + de 60 ans, Pass Culture)

Le FestiVal de Marne revient pour son édition 2023 du 30 septembre au 21 octobre dans 30 villes et 40 salles du département aux portes de Paris !

Cette 37e édition, impulsée par la nouvelle directrice Elodie Mermoz, prend une direction résolument créative, avec des soirées inédites, un fil rouge autour de la Martinique, un travail accru sur la parité, des propositions plurielles et une programmation laissant une place accrue à la scène française dans toute sa diversité. C’est aussi une édition engagée dans son soutien à l’émergence, et dans la volonté de proposer des concerts pour tous, à des tarifs uniques permettant une très grande accessibilité.

Mais le Festi’Val de Marne c’est aussi Les Refrains des Gamins, le plus important festival musical jeune public avec pas moins de 16 spectacles présentés dans différentes villes du département et 30 représentations scolaires. C’est un festival jeune public qui, comme son « grand frère », est itinérant dans le département, avec un tarif unique à 6€, pour enfants et parents, quelle que soit la ville, quel que soit le spectacle proposé. Les Refrains des Gamins montera en décembre 2023 sa première création en collaboration avec la Martinique.

Val de marne (94)

Contact : https://festivaldemarne.org/ +33145150707 https://www.facebook.com/festivaldemarne/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/festivaldemarne/?locale=fr_FR https://festivaldemarne.org/tarifs-infos-pratiques/

(c)Audoin Desforges Louis Chedid