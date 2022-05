Festival de majorettes à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Créé en 1971, le club « Les Crystalines » compte aujourd’hui 24 majorettes. Le club participe à toutes les manifestations officielles blangeoises ainsi qu’à l’animation de fêtes foraines, de kermesses ou de défilés, à Blangy ou dans d’autres villages. Le 12 juin prochain, les Crystalines accueilleront des clubs venus de toute la France (Le Havre, Dieppe, Paris…) dans le cadre d’un Festival de majorettes.

Au programme :

– Dès 11 h défilé depuis la place du marché

– A partir de 13h30, salle du Campigny, concours de majorettes.

Événement ouvert au public

