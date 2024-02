Festival « de Maiche avec la Nature » Chemin de la Canissière Maîche, vendredi 6 septembre 2024.

Festival « de Maiche avec la Nature » Chemin de la Canissière Maîche Doubs

La manifestation regroupera plus de 25 photographes. Nicolas Devillers, Laurent Echenoz, Adrien Favre, Fabien Greban, Sevrin Rochet, Patrick Delieutraz, les photographes du plateau Maîchois et bien d’autres viendront mettre en avant la beauté de la Nature et de la Faune sauvage d’ici et d’ailleurs.

Ils seront accompagnés d’un Marché d’artisans et producteurs locaux, afin de favoriser le produire local et de montrer leur savoir faire (travail du bois, de la pierre, du fer, fromage, cuir, miel etc…).

Vous pourrez aussi partager et échanger avec de nombreuses associations, tel que le Centre Athénas, le pôle grand prédateur, les ruchers pédagogiques de Charquemont, l’Eco’lette, les gazouillis du Plateau etc…

Plusieurs conférences seront proposées pendant le week-end sur la faune sauvage. IPLN sera également sur place pour vous proposer du matériel photo et vidéo.

Pour les petits, plusieurs aires de jeux seront disponibles dans le Parc, et une grande chasse au trésor ludique sur la nature leur est proposée, avec un petit cadeau à la fin.

Vous pourrez déambuler dans les allées du parc du Château et profiter d’une exposition photographique grand format sur le thème Haut-Doubs : Nature et faune sauvage .

Buvette et petite restauration sur place. Tombola. Entrée gratuite.

Toutes les infos sur le site www.festivalphotomaiche.fr, et les pages Facebook et Instagram De Maîche avec la Nature .

On vous attend nombreux, et soyez de Maîche avec nous pour ce beau week-end autour de la Nature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 09:00:00

fin : 2024-09-08 19:00:00

Chemin de la Canissière Château du Désert et salle de l’Union

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalphotomaiche.fr

