Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Festival de magie – Va te coucher Zoé Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Festival de magie – Va te coucher Zoé Espace Séniors (Les Granges), 17 octobre 2021, Saint-Jean. Festival de magie – Va te coucher Zoé

Espace Séniors (Les Granges), le dimanche 17 octobre à 10:00

**Dans le cadre du Festival de magie** Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons pour ne pas aller au lit ce soir. Elle n’est pas fatiguée, elle a encore envie de jouer et surtout… elle a très peur du noir ! Zoé croit être seule dans sa chambre… Pourtant bien des surprises l’attendent… Qui remue au fond du tiroir ? Qui se cache sous la couverture ? De rencontres inattendues en rebondissements, Zoé et ses petits camarades spectateurs vivront une expérience unique… La nuit promet d’être magique ! Présenté par la compagnie : Fabulouse **Deux séances : 10h et 11h – Durée 30mn** **Jeune public à partie de 6 mois** **Pack magique :** **Plein tarif : 1 place Gala + 1 place jeune public = 18€** **Tarif réduit : 1 place Gala + 1 place jeune public = 15€** Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean