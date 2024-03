FESTIVAL DE MAGIE TARBES 2024 Tarbes Expo Pyrénées Congrès Tarbes, samedi 23 novembre 2024.

Gala de prestigeLes plus grands magiciens réunis sur scèneJean Pierre Blanchard (30 Passages Au Plus Grand Cabaret ), Erick Et Valerie Lantin (Mandrakes D’or, Le Plus Grand Cabaret) Chaz (Mentalisme), Peter Oz (Magie Digitale), Phoenix (Magie Poétique, Ballons)…

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:30

Tarbes Expo Pyrénées Congrès BD KENNEDY 65000 Tarbes 65