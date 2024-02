FESTIVAL DE MAGIE ORTHEZ THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez, samedi 19 octobre 2024.

GALA DE PRESTIGE ( Une pluie d’étoiles )JEAN PIERRE BLANCHARD ( 30 passage au plus grand Cabaret) , ERICK et VALERIE LANTIN ( Mandrakes d’or, le plus grand Cabaret ), ADRIEN KILL ( Champion de France de Magie, 4 ieme aux championnats du monde, demi finaliste de la France à un incroyable talent ) , PATRICE CURT ( magicien internationalement reconnu )HERBAY MONTANA ( PICKPOCKET ) , CHAZ ( MENTALISME ), FABRICE LIMOUZIN ( Maître de cérémonie ).

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:30

THEATRE FRANCIS PLANTE Place Saint-Pierre 64300 Orthez 64