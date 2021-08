Saint-Jean Espace Palumbo Haute-Garonne, Saint-Jean Festival de magie – Magistorien Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Palumbo, le dimanche 17 octobre à 15:30

**Spectacle de magie interactif** L’histoire prend place à la belle époque, dans le vieux Paris de 1889. A l’occasion de l’exposition universelle, notre Grand maitre de la magie vous ouvre les portes de son atelier magique. Les enfants apprentis magiciens aideront alors notre “Magistorien” à remplir sa quête du plus grand tour de magie… Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ce spectacle original, vous emmènera dans un univers incroyable entre Harry Potter et Jules Vergne. Avec au programme des surprises dont la rencontre de Mlle Plume la colombe. Mais aussi de l’émotion forte avec le numéro incroyable de Lévitation dans les airs… Un aventure magique soupoudrée d’une touche d’humour pour un merveilleux moment en famille. Présenté par : Rémy Ladoré **Jeune public à partir de 5 ans** **Pack magique** **Plein tarif : 1 place Gala + 1 place jeune public = 18€** **Tarif réduit : 1 place Gala + 1 place jeune public = 15€** Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T16:30:00

