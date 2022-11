Festival de magie – Hillion en Scène Hillion Hillion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2 Rue Olivier Provost Espace Palante Hillion

2022-11-26 20:30:00 – 2022-11-26 22:30:00

Ctes-d’Armor Hillion Le Festival de magie Hillion en scène est de retour !

Au programme :

– Pierre Spirit, magicien général ayant participé à de nombreux concours, il est récemment revenu des championnats du monde de magie à Québec.

– Xavier Bouyer, équilibriste international, il participe à tous les plus grand festivals internationaux.

– Gildas Borghetto, mentaliste depuis 30 ans, il a notamment participé aux championnats de France de magie.

Le festival sera orchestré par Kevin et Anthony, les membres de Breizh’n’Magic.

Âge conseillé : à partir de 7 ans.
accueil@hillion.bzh
+33 2 96 32 21 06

