Espace Palumbo, le samedi 16 octobre à 20:30

**Saint Jean amène de la magie dans la cité avec sa première édition du Festival de Magie ** Les artistes enchanteront la scène de l’Espace Palumbo à l’occasion de la grande soirée animée par le talentueux Christel Vidal. Vous aurez le privilège d’applaudir Félicien Magicien, qui nous initie au grand art de l’illusion et nous fait la courte échelle pour le rêve. Vous serez émerveillés par la farandole des numéros visuels de Mark Enzo. Les plus chanceux seront amenés à participer sur scène aux incroyables expériences du Professeur Elixir. Vous découvrirez le poème visuel du “Banc Publique”, duo de danse et de magie par Gabko & Anais Le mentaliste Patrice Py se plongera dans vos pensées et vous montrera les pouvoirs de l’esprit. Enfin, vous assisterez aux numéros exceptionnels de Grande Illusion par Rémi Ladoré. D’une durée de 2 heures, avec l’entracte surprise, ce spectacle familial réussira à vous faire passer un moment véritablement MAGIQUE ! Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00

