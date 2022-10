FESTIVAL DE MAGIE DU HIBOU

2022-10-16 – 2022-10-16 10 EUR 10 H : Atelier Magie, de 7 à 77 ans Avec Sylvain de la Compagnie Covid Copefild.

Les places sont limitées, merci de réserver impérativement. 17H30 : On s’en tape par la Cie Gabko C’est un duo guitare-body percussion, sorti du chapeau, sans baguette magique ni artifices. Un savant mélange de magie et de chansons pour un voyage visuel et sonore innoubliable. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

