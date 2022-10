FESTIVAL DE MAGIE DU HIBOU, 15 octobre 2022, .

FESTIVAL DE MAGIE DU HIBOU



2022-10-15 – 2022-10-15

10 12 EUR

18 H : Ambiguous Patronymus, sorcier voyageur avec Bruno Vitti.

Dans un spectacle interactif, ce sorcier voyageur présente des expériences étranges défiant toutes les lois de la physique.

Et en première partie :

Miracle de l’équilibre par la Compagnie Jyosti Supernaturel.

Savoureux mélange d’acrobatie, équilibre et jonglage et magie, largement inspiré de ses voyages en inde.

20 H 45 : Anti-sceptique par la Cie Covid Coperfild.

Entre le théâtre, le clown, la magie, et la politique. Avons-nous vraiment le choix ?

Qui manipule qui ? Comment ?

Covid Coperfild, prestidigitateur, agitateur et manipulateur, s’engage à répondre à ces questions … Avec malice, ironie, et sarcasme.

dernière mise à jour : 2022-10-11 par