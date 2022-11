FESTIVAL DE MAGIE Agde Agde Catégories d’évènement: 34300

Agde

FESTIVAL DE MAGIE Agde, 10 décembre 2022, Agde. FESTIVAL DE MAGIE

Rond-point du Carré d’As Agde 34300

2022-12-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-10 20:30:00 20:30:00 Agde

34300 Festival de magie organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Agde et la Ville d’Agde. BILLETTERIE : > www.amicalepompiersagde.fr

> Service des Affaires Culturelles de la Mairie d’Agde – Maison du Coeur de Ville d’Agde

(Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

> Théâtre Agathois

(Du lundi au au vendredi de 9h à 12h uniquement) Festival de magie organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Agde et la Ville d’Agde http://www.amicalepompiersagde.fr/ Agde

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 34300, Agde Autres Lieu Agde Adresse Rond-point du Carré d'As Agde 34300 Ville Agde lieuville Agde Departement 34300

Agde Agde 34300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

FESTIVAL DE MAGIE Agde 2022-12-10 was last modified: by FESTIVAL DE MAGIE Agde Agde 10 décembre 2022 34300 Agde Rond Point du Carré d'AS Agde 34300

Agde 34300