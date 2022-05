Festi’Val de l’Oust Saint-Servant, 1 juillet 2022, Saint-Servant.

Festi’Val de l’Oust Saint-Servant

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-02

Saint-Servant Morbihan Saint-Servant

Le Festi’Val de l’Oust revient cette année ! Le rendez-vous incontournable du rock celtique. Il se déroulera sur deux jours avec une programmation éclectique au stade municipal de Saint-Servant-sur-Oust à partir de 19h. nVendredi 1er juillet : Les Ramoneurs de Menhirs et Manau en tête d’affiche nSamedi 2 juillet : Ovidi et Blankass en tête d’affiche nBuvette et petite restauration sur place. Possibilité de camper sur place.

http://www.festivaldeloust.net/

Le Festi’Val de l’Oust revient cette année ! Le rendez-vous incontournable du rock celtique. Il se déroulera sur deux jours avec une programmation éclectique au stade municipal de Saint-Servant-sur-Oust à partir de 19h. nVendredi 1er juillet : Les Ramoneurs de Menhirs et Manau en tête d’affiche nSamedi 2 juillet : Ovidi et Blankass en tête d’affiche nBuvette et petite restauration sur place. Possibilité de camper sur place.

Saint-Servant

dernière mise à jour : 2022-05-12 par