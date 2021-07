Cluny Cluny 71250, Cluny Festival de Lournand – Welcome Cluny Cluny Catégories d’évènement: 71250

Cluny

Festival de Lournand – Welcome Cluny, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Cluny. Festival de Lournand – Welcome 2021-07-30 17:00:00 – 2021-07-30 17:55:00 Place du 11 août 1944 Place de l’Abbaye

Cluny 71250 EUR 0 0 Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations improbables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu

La musique, au rythme toujours plus rapide, s’accorde au ballet des balais, à la danse des bouteilles, au staccato des balles qui nous emmènent de fascination en envoûtement vers une fin bien explosive. A consommer sans modération ! Festival en balade

Cie Tout par terre – Jonglage

Tout public à partir de 6 ans dernière mise à jour : 2021-06-16 par

