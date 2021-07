Festival de Lournand – Les globules bleus Cluny, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Cluny.

Festival de Lournand – Les globules bleus 2021-07-31 11:00:00 – 2021-07-31 17:55:00 Place du 11 août 1944 Déambulation dans les rues

Cluny 71250

EUR 0 0 Les Globules Bleus vous entraînent dans leur univers « jonglesque » qui défie les lois de la gravitation et de la logique ! Portés par la musique, nos deux artistes font tournoyer les balles et les massues pour créer un spectacle visuel et enchanteur plein d’humour.

Laissez-vous emporter par la beauté du jonglage et accompagner par des personnages burlesques et poétiques. Un moment convivial où le rire et la bonne humeur sont au rendez-vous !

Festival en balade

Cie Animakt – Jonglage

Tout public à partir de 6 ans

Les Globules Bleus vous entraînent dans leur univers « jonglesque » qui défie les lois de la gravitation et de la logique ! Portés par la musique, nos deux artistes font tournoyer les balles et les massues pour créer un spectacle visuel et enchanteur plein d’humour.

Laissez-vous emporter par la beauté du jonglage et accompagner par des personnages burlesques et poétiques. Un moment convivial où le rire et la bonne humeur sont au rendez-vous !

Festival en balade

Cie Animakt – Jonglage

Tout public à partir de 6 ans

dernière mise à jour : 2021-06-16 par