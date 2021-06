Festival de Lournand – La Guinguette Lournand, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lournand.

Festival de Lournand – La Guinguette 2021-07-28 – 2021-08-01 Le Bourg Cours de la mairie

Lournand Saône-et-Loire Lournand

EUR 0 0 Avant et après le spectacle pour prendre un verre, se restaurer avec les fameuses tartines salées et sucrées…

Découvrir des groupes et des artistes :

– 28/07/2021 – Water Meter – Collectif l’autre moitié – Théâtre musical

– 29/07/2021 – Second Hand – Folk – Country/Blues

– 30/07/2021 – Batucabach – Brésil baroque

– 31/07/2021 – Guarasha Sabrosa – Salsa

– 01/08/2021 – Suissa – Chanson Afro-disiaque

Avant et après le spectacle pour prendre un verre, se restaurer avec les fameuses tartines salées et sucrées…

Découvrir des groupes et des artistes :

– 28/07/2021 – Water Meter – Collectif l’autre moitié – Théâtre musical

– 29/07/2021 – Second Hand – Folk – Country/Blues

– 30/07/2021 – Batucabach – Brésil baroque

– 31/07/2021 – Guarasha Sabrosa – Salsa

– 01/08/2021 – Suissa – Chanson Afro-disiaque

dernière mise à jour : 2021-06-16 par