Drame lyrique. Musique de Claude Debussy

Livret adapté de la pièce éponyme de Maurice Maeterlinck.

Version originale au piano

Durée 2h30

Pelléas : Frédéric Cornille, Mélisande : Manon Lamaison, Golaud : Laurent Alvaro

Geneviève : Nathalie Espallier, Arkel : Thomas Dear, Yniold : Faustine Egiziano

Le médecin, un berger : Olivier Tousis

Chœur de l’Opéra des Landes, direction Frédéric Herviant

Piano : Nathalie Dang

Direction musicale : Philippe Forget, Mise en scène : Olivier Tousis

Assistante à la mise en scène : Eugénie Berrocq, Costumes : Rouge Juliette

