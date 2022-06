Festival de l’Opéra des Landes

Festival de l’Opéra des Landes, 16 juillet 2022, . Festival de l’Opéra des Landes

2022-07-16 – 2022-07-27 De menus plaisirs en grands bonheurs, au théâtre ou sur les places, un programme à la rencontre de tous les publics autour d’un chef-d’œuvre de de l’histoire de l’opéra.

En 2022, Les Contes d’Hoffmann invitent à un beau voyage , fantastique et tendre . Tous à l’opéra! De menus plaisirs en grands bonheurs, au théâtre ou sur les places, un programme à la rencontre de tous les publics autour d’un chef-d’œuvre de de l’histoire de l’opéra.

En 2022, Les Contes d’Hoffmann invitent à un beau voyage , fantastique et tendre . Tous à l’opéra! +33 5 58 41 52 62 De menus plaisirs en grands bonheurs, au théâtre ou sur les places, un programme à la rencontre de tous les publics autour d’un chef-d’œuvre de de l’histoire de l’opéra.

En 2022, Les Contes d’Hoffmann invitent à un beau voyage , fantastique et tendre . Tous à l’opéra! dernière mise à jour : 2022-06-06 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville