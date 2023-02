Festival de l’oiseau et de la nature – Les poissons migrateurs de la Bresle Beauchamps Catégories d’Évènement: Beauchamps

Somme

Festival de l'oiseau et de la nature – Les poissons migrateurs de la Bresle, 25 avril 2023, Beauchamps

2023-04-25 – 2023-04-25 Beauchamps

Somme 3 Vous découvrirez la station de piégeage des poissons migrateurs sur la Bresle au Lieu-Dieu (Beauchamps – 80). L’Office Français de la Biodiversité vous présentera le travail effectué au quotidien sur l’Observatoire, capture-marquage-recapture des saumons et des truites au cours de leur migration de dévalaison. A partir de 7 ans Prévoir : vieilles chaussures contact@festival-oiseau-naturel.com +33 3 22 24 02 02 https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/les-poissons-migrateurs-de-la-bresle/ Beauchamps

