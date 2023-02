Festival de l’oiseau et de la nature – Les invertébrés de la Vallée de la Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Catégories d’Évènement: Bouvaincourt-sur-Bresle

Somme

Festival de l’oiseau et de la nature – Les invertébrés de la Vallée de la Bresle, 26 avril 2023, Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle. Festival de l’oiseau et de la nature – Les invertébrés de la Vallée de la Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Somme

2023-04-26 – 2023-04-26 Bouvaincourt-sur-Bresle

Somme Bouvaincourt-sur-Bresle Partons pour une balade au bord de la Bresle et autour des étangs de Bouvaincourt-sur-Bresle, à la recherche des petites bêtes qui peuplent ces eaux : escargots d’eau, larves de libellules et bien d’autres ! Nous découvrirons leurs cycles de vie ainsi que leurs adaptations au milieu aquatique. A partir de 5 ans Prévoir : bottes obligatoires. contact@festival-oiseau-naturel.com +33 3 22 24 02 02 https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/a-la-peche-aux-invertebres/ Bouvaincourt-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2023-02-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouvaincourt-sur-Bresle, Somme Autres Lieu Bouvaincourt-sur-Bresle Adresse Bouvaincourt-sur-Bresle Somme Ville Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle lieuville Bouvaincourt-sur-Bresle Departement Somme

Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouvaincourt-sur-bresle bouvaincourt-sur-bresle/

Festival de l’oiseau et de la nature – Les invertébrés de la Vallée de la Bresle 2023-04-26 was last modified: by Festival de l’oiseau et de la nature – Les invertébrés de la Vallée de la Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle 26 avril 2023 Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Somme Somme

Bouvaincourt-sur-Bresle Bouvaincourt-sur-Bresle Somme