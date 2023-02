Festival de l’oiseau et de la nature – Découvertes sauvages en vallée de Bresle et forêt d’Eu Gamaches Gamaches Catégories d’Évènement: Gamaches

Somme Gamaches 19 19 Activité VTT à destination des 9/ 14 ans. Après un temps d’initiation, notamment consacré à la sécurité, les apprentis vététistes s’élancent à la découverte de la vallée de la Bresle, de ses étangs qui abritent de nombreux échassiers et poissons. Les formidables chemins concilient le biotope atypique des marais à celui de la forêt d’EU. Une grande diversité de flore et de faune est accessible au sein de cette nature sauvage. A partir de 9 ans Prévoir : Un petit sac à dos avec un goûter et une boisson, une veste coupe-vent, des chaussures et un pantalon de sport. 12 à 19 Km (selon les niveaux) Gamaches

