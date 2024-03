Festival de l’oiseau et de la nature Bien-être dans les vagues le Longe-côte Ault, samedi 20 avril 2024.

En immersion dans les vagues, profitez d’une remise en forme inédite !

Après une formation au pas du longeur sur la plage, vous vous initierez au longe-côte sur une plage exceptionnelle de sable fin. A la queue leu leu, vous arpenterez le littoral et vivrez des moments forts avec la nature. Vous pourrez peut-être rencontrer des phoques, ainsi que des goélands et des mouettes rieuses. Les vagues et le courant pigmenteront la sortie !

Une formidable pause bien-être !

Durée totale de l’activité 2h / durée dans l’eau environ 1 heure

En fonction de l’état de la mer, votre animateur choisira le parcours (vers Ault ou vers Onival), ou pourra faire varier la sortie en une visite commentée de la falaise (si mer trop dangereuse)

1 à 2 Km A partir de 18 ans

Prévoir Bottes ou vieilles chaussures obligatoires 1313 13 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20 18:30:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

