Festival de l’oiseau et de la nature Balade botanique, poétique et contée Ault, mercredi 24 avril 2024.

Découvrez remèdes et recettes tout en voyageant au fil de quelques contes et poèmes interprétés dans le cadre enchanteur du Bois de Cise.

Les plantes sauvages sont partout. Elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons et ont le pouvoir de nous soigner. En plus, elles poussent toutes seules. Il est temps d’aller à leur rencontre !

Votre guide vous emmènera dans deux paysages contrastés. Au fil d’un petit sentier, vous découvrirez l’ail des ours, le lierre terrestre, l’aspérule odorante et leurs délicats parfums, puis vous longerez une belle hait comestible en fleurs (aubépines, prunelliers, églantiers…). La seconde partie du parcours vous dévoilera un vaste paysage typique du littoral picard et sera l’occasion de découvrir de nombreuses plantes des prairies.

Que nous racontent les plantes ? Comment se soigner avec ? Comment les déguster en sirops, tisanes, gâteaux et salades ?

En sus de l’aspect botanique et scientifique, la balade sera ponctuée de moments poétiques choisis en fonction des plantes rencontrées et des paysages traversés. Les contes, quant à eux, permettront de connaître la symbolique et les richesses réelles de chaque plante ou arbre.

2 Km A partir de 7 ans

Prévoir chaussures de marche

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 17:30:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

