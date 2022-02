Festival de Littérature Jeunesse Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Festival de Littérature Jeunesse

du mercredi 30 mars au samedi 2 avril à Médiathèque de Cosne

Festival de Littérature Jeunesse 2022 – ” Dessine-moi une histoire” Pour cette édition, place à l’illustration ! Du 7 mars au 2 avril : déambulez dans les expositions proposées dans vos médiathèques de Cosne, Donzy et Neuvy ! Mercredi 30 mars à la médiathèque de Cosne -à 16h30, Spectacle “Monsieur Blanc”, dès 3 ans / Gratuit, inscription auprès de votre médiathèque. – à 18h Inauguration et remise des prix des concours en présence des 7 illustrateurs invités. Jeudi 31 mars et Vendredi 1er avril: les illustrateurs iront à la rencontre des élèves du territoire de la Communauté de Communes Cœur de Loire. Vendredi 1 avril : de 16h30 à 18h, Vente-dédicace en présence de Joanna Concejo et Delphine Grenier à la Médiathèque de Donzy Samedi 2 avril : de 10 à 12h et de 14h à 17h, Vente-dédicace à la Médiathèque de Cosne en présence des illustrateurs invités. Le programme complet ?[https://urlz.fr/hmsn](https://urlz.fr/hmsn) #FestivaldeLittératureJeunesse #FLJ2022 #illustrationjeunesse

Gratuit, sur inscription

