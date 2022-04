Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature – Fira Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard L’originalité de ce festival consiste à découvrir, à travers la randonnée et des activités sportives, le patrimoine géographique et culturel des Cévennes à la mer. Accompagné par deux animateurs de pleine nature, vous découvrirez ainsi les chemins oubliés et escarpés du territoire. La plupart des randonnées proposées s’articulent autour d’une pause déjeuner chez un restaurateur pour une dégustation de produits du terroir. Le festival intègre aussi des activités de pleine nature comme la spéléo, le vtt, le canyon… en partenariat avec le centre de formation Le Merlet.Le festival est parrainé cette année par Denis Clerc, journaliste sportif sur France 3 Occitanie et spécialiste de l’ultra-trail. Il participera à une randonnée du vendredi et aux animations du samedi.Concours photo :Chaque participant(e) à une des activités sportives du festival est invité(e) à proposer une photo. Les meilleures seront présentées dimanche 29 mai à 17h en clôture du festival et récompensées.Au programme: Activités sportivesDes randonnées à pied de différents niveaux de difficulté sont organisées sur une journée ou une demi-journée dans différents secteurs : Vallée Française, Vallée Borgne mais aussi Vallée de la Cèze, Pays Viganais, Camargue,…Certaines randonnées sont thématiques : Balade au rythme des étoiles (marche de nuit), Balade avec des ânes …D’autres activités sportives de pleine nature telles que Spéléo, Canyoning, Canoé, Vélo Grand tourisme, VTT électrique … sont aussi proposées sur la journée ou sur deux jours avec bivouac, ainsi que des démonstrations ou initiations à l’Espace Paulhan (Zumba, Rollers).Lors des activités à la journée, un déjeuner campagnard convivial est fourni par des artisans locaux en salle de restaurant ou apporté sur le lieu de pique-nique. C’est un moment convivial toujours très apprécié des participants.Animations culturelles sur Saint Jean du Gard :Des films suivis de débats, des conférences ou ateliers, des concerts, des visites culturelles sont proposés Espace Paulhan ou Salle Stevenson à Saint Jean du Gard, tout au long des 4 jours.La librairie Sauramps d’Alès vous proposera de nombreux ouvrages régionaux.Samedi 28 mai, le Salon de la randonnée accueillera Espace Paulhan de nombreux stands tenus par les acteurs dans le domaine des activités de pleine nature, des producteurs locaux, …*Infos Pratiques* : La réservation est obligatoire pour toutes les activités sportives et certaines animations culturelles. L’inscription se fait sur le site internet :– pour les activités gratuites– pour les activités payantes, en cas de règlement par carte bleue (procédé sécurisé STRIPE)Certaines activités, accessibles aux jeunes, bénéficient d’un tarif réduit.Les projections de films, proposées en partenariat avec Cinéco, sont à payer sur place.Pour toutes les activités, il est possible de payer par chèque, mais en s’inscrivant par téléphone ou email.Programme Ici. fira.le3@orange.fr +33 4 66 07 26 61 https://randocevennesfira.com/ Droits gérés

