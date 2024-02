Festival de l’Inde Casseneuil, dimanche 24 mars 2024.

Festival de l’Inde Casseneuil Lot-et-Garonne

Au programme

10h Atelier yoga

11h Atelier Ayurdeva et automassage

12h30 Repas indien bio

A partir de 14h Danses et musique traditionnelle du Nord de l’Inde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24

Salle Yves Duclos

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine laxmifrance@gmail.com

