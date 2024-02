Festival de l’Inde Casseneuil, samedi 23 mars 2024.

Festival de l’Inde Casseneuil Lot-et-Garonne

Au programme

9h30 Atelier de cuisine

10h30 Atelier de yoga

12h15 Inauguration

13h Repas indien

14h Atelier bol chantant et bain gong

15h30 Atelier automassage

17h Atelier de danses

18h15 Défilé de mode

19h15 Repas indien

20h Danses et musique traditionnelle du Nord de l’Inde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23

Salle Yves Duclos

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine laxmifrance@gmail.com

