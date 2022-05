Festival de l’Incroyable Saint-Cannat, 14 mai 2022, Saint-Cannat.

Festival de l’Incroyable Espace Aixagone au Village des automates Chemin de la diligence Saint-Cannat

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 Espace Aixagone au Village des automates Chemin de la diligence

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Festival de l’Incroyable, un festival d’artistes à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence



Venez vivre des moments intenses qui raviront les yeux des petits et régaleront les plus grands. Le temps d’un weekend, découvrez les spectacles et shows de performeurs, talents, sportifs de l’extrême, hypnotiseurs, illusionnistes, artistes en tout genre qui seront les acteurs de ce festival. Assistez au concours “A la recherche d’incroyables talents” qui se déroulera en direct avec un jury composé de 4 personnalités.



Jérôme Anthony et Laurent PetitGuillaume animeront le Festival ainsi qu’un Plateau TV. Un Festival qui se veut interactif où le public peut se mesurer aux performeurs et sportifs.





Un village Food Trucks et bien plus encore…

Festival de l’Incroyable, rendez-vous pour la 1ère de la tournée à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence. 200 spectacles et animations, 120 artistes, 100 exposants et bien plus encore…

https://www.festival-incroyable.com/

Espace Aixagone au Village des automates Chemin de la diligence Saint-Cannat

