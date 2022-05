FESTIVAL DE L’INCROYABLE Moyeuvre-Grande, 4 juin 2022, Moyeuvre-Grande.

FESTIVAL DE L’INCROYABLE Hall des sports du Conroy 10 Av. du Conroy, Moyeuvre-Grande

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Hall des sports du Conroy 10 Av. du Conroy,

Moyeuvre-Grande 57250 Moyeuvre-Grande

12.5 EUR

Il est de ces festivals qui sont incroyables et qu’on ne peut pas manquer. Nous avons le plaisir de vous présenter un événement unique en son genre qui vous fera vivre des moments intenses qui raviront les yeux des petits et régaleront les plus grands. Précieux par sa diversité et incomparable par sa créativité.

Le temps d’un weekend, découvrez les spectacles et shows de performeurs, talents, sportifs de l’extrême, hypnotiseurs, magiciens, illusionnistes, artistes et recordman and woman en tout genre qui seront les acteurs de cette grande première. Ne ratez pas le concours « A la recherche d’incroyables talents » où vous pourrez assister en tant que spectateurs aux auditions de talents qui se dérouleront en direct.

Pour cette édition, présence de Jérôme Anthony de l’émission Incroyable Talent et de l’animateur Laurent Petit Guillaume qui présentera un Plateau TV en direct avec des interviews de performeurs, d’artistes d’art, d’inventeurs, de sportifs de l’extrême…

Un Festival qui se veut interactif où le public peut se mesurer aux performeurs et sportifs

Au programme du Festival sur une zone extérieure et une zone intérieure, découvrez :

– des shows, spectacles, démonstrations et animations le temps d’un week-end

– Artistes, talents, performeurs et sportifs de l’extrême

– Exposants, convention tatouage,…

– 1 scène spectacle avec la présence de Jérôme Anthony

– 1 plateau TV présenté par Laurent PetitGuillaume

– 2 zones d’animations et de démonstrations

– 1 espace convention tatouage

– 1 espace art, artisanat et bien-être

– 1 espace force et combat

– 1 espace voyance, paranormal, arts divinatoires

– 1 village Food-Trucks, bars et buvettes

– Notre concours “A la recherche d’incroyables talents”

et bien plus

https://www.festival-incroyable.com/

