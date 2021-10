Festival de l’imaginaire : Makams Ottomans Théâtre Municipal Berthelot, 10 octobre 2021, Montreuil.

Festival de l’imaginaire : Makams Ottomans

Théâtre Municipal Berthelot, le dimanche 10 octobre à 19:00

**Makams Ottomans – Ahmet & Ali Osman Erdoğdular, Murat Aydemir** Musique – Poésies mystiques et Makams Ottomans – Durée : 1 h 15 La musique classique ottomane s’est développée dans un environnement multiculturel qui a favorisé des échanges artistiques florissants entre la culture byzantine, persane, arabe et turque. Elle reflète un système musical modal d’un grand raffinement incarné par le concept de makam. De sa voix puissante et expressive, Ahmet Erdoğdular interprète les poèmes des célèbres mystiques tels que Rumi (XIIIe siècle) et Yunus Emre (XIIIe-XIVe siècle), accompagné par son père, le joueur de ney Ömer Erdoğdular et par le brillant joueur de luth tambur Murat Aydemir. Suivant un enchaînement codifié, les pièces instrumentales alternent avec les chants composés, tout en laissant place à des sections improvisées (taksim) où la voix se déploie progressivement, illustrant le caractère mélismatique du chant. Formés par les grands maîtres du genre, Murat Aydemir, Ahmet et Ali Osman Erdoğdular illustrent la manière dont la poésie et la musique instrumentale s’entremêlent pour faire surgir l’essence du makam, qui doit toucher l’âme de l’auditeur. À découvrir en famille. Chant, bendir : Ahmet Erdoğdular – Ney : Omer Erdoğdular – Tanbur : Murat Aydemir

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

En partenariat avec la Maison des Cultures du Monde

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



