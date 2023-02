FESTIVAL DE L’ILLUSTRATION ET DE LA B.D. Espace Edouard Landrain, 25 mars 2023, Ancenis-Saint-Géréon .

FESTIVAL DE L’ILLUSTRATION ET DE LA B.D.

2023-03-25 – 2023-03-25

Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

EUR 47 auteurs seront présents durant cette édition. Pascal Rabate en sera l’invité d’honneur.

Programme

Dédicaces, animations, conférences, rencontres, ateliers dessins, expositions, stands bouquinistes et éditeurs, concours de dessins, espace manga et Japon, espace comics et bien plus encore !

Temps forts du samedi :

– 14h : Annonce officielle du gagnant du 2e Prix BD du Pays d’Ancenis

– 15h et 16h : Deux ateliers dessin de 1h avec BD à bord (gratuit)

– 17h : Remise du 2e Prix BD du Pays d’Ancenis

– 18h : Rencontre avec Pascal Rabaté

Temps forts du dimanche :

– Journée continue : atelier manga avec No -Xice (gratuit)

– 16h : Remise des prix du concours de dessin par catégories

Expositions :

– Didier Crisse : exposition de quelques planches originales !

– 25 ans de Vick et Vicky

– L’atelier du petit chemin : peintres amateurs de St Mars la Jaille avec Typhaine Gasnier

– Françoise Barré : photographe amateur de Belligné

– Expositions des réalisations des participants aux concours de dessin

Animations :

– Dédicaces des auteurs invités

– Caricatures par Guillaume Néel : 30 caricatures gratuites le dimanche matin

– Démonstration de sérigraphie le samedi après-midi avec l’atelier Kraken

– Animation de la Team BD à Bord : deux ateliers dessin de 1h en accès libre le samedi à 15h et 16h (gratuit)

– Animation de la Team No – Xice : atelier manga en accès libre le dimanche entre 10h et 18h (gratuit)

– Sculptures sur ballons avec Lucky Benji (gratuit)

Stands exposants :

– Fanzine BD à Bord

– David Herbouiller : Artiste/ coloriste, comics & Pop culture américaine

– BD à porter : para BD avec Charli Macchiavelo

– L’association Louis Lumière (cinéma Eden 3)

– Espace Biblio’Fil avec des expositions, un coin lecture, des ateliers…

– L’office de Tourisme

ancenisbd@gmail.com +33 6 32 29 67 12 https://www.ancenisbd.com/

