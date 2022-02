FESTIVAL DE L’HUMOUR Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

FESTIVAL DE L'HUMOUR Centre Culturel Marc Sangnier 8 Allée Marguerite Montigny-lès-Metz

2022-03-17 15:00:00

Montigny-lès-Metz Moselle Montigny-lès-Metz 24ème festival de l’humour : – “Blanc et Hétéro” : Arnaud Demanche

– “Le Chocomedy” : Marie Reno, Franjo et Pierre Thevenoux

– “Et tout le monde s’en fout, le Spectacle” : Lexa

– “Un jour sans faim” : Jason Chicanier et son Matou

– “Nature” : Florent Peyre +33 3 87 63 22 03 http://marcsan.fr/ CENTRE CULTUREL MARC SANGNIER

