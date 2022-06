Festival de l’humour 18 eme édition : The Wriggles, Completement Red Coullons, 7 octobre 2022, Coullons.

Festival de l’humour 18 eme édition : The Wriggles, Completement Red Coullons

2022-10-07 – 2022-10-09

Coullons 45720

Héritiers des VRP et VIP de l’humour en chansons, voilà quatre garçons, inclassables et implacables. Dans leur nouveau spectacle, ils passent en revue la tyrannie du selfie, la haine en ligne sous couvert d’anonymat, l’assassinat du langage et, toujours, la mort, l’amour, le sexe. Le quartet, en témoin de nos existences, met en scène nos obsessions, nos travers et les maux de la société dans des textes qui recèlent des surprises pour mieux nous bousculer. Un exutoire grinçant, aussi tordant qu’efficace.

+33 2 38 67 25 28

