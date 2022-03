Festival de l’Europe autour de l’Europe 2022 La Maison du Portugal – André de Gouveia Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival de l’Europe autour de l’Europe 2022 La Maison du Portugal – André de Gouveia, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 : Nous y sommes enfin et déjà ! Le Festival débute ce jeudi 17 mars 2022 à 20h, pour la première fois après 16 ans, au cinéma Les 7 Parnassiens avec la projection du long-métrage La Chasse aux papillons en présence de son auteur Otar Iosseliani. Comme à l’accoutumée, nous présenterons 3 sections de compétition : – Prix SAUVAGE qui réunit 9 films de fiction inédits en France ; – Prix PRESENT avec 10 documentaires de production récente ; – Prix SAUVAGE CORTO qui propose des courts-métrages venant de toute l’Europe. En 2022, l’Europe autour de l’Europe a été sélectionné pour faire partie de la Saison France-Portugal 2022 dans le cadre de la programmation Mostra IMAGINAIRES COLONIAUX, une sélection de films portugais conçue par l’auteure et réalisatrice Ariel de Bigault, dont certains proviennent des archives de la Cinemateca portuguesa. Parcourant plus d’un siècle de cinéma portugais, la programmation de cette Mostra donnera à voir une vingtaine de films, pour la plupart inédits en France. Le Festival donnera également à voir une sélection exceptionnelle de grands classiques cinématographiques au sein de notre section THEMA, dont la thématique est Noir & Blanc. L’Europe autour de l’Europe rendra hommage au grand cinéaste géorgien Otar Iosseliani avec une sélection originale de ses premiers films en noir et blanc. * Dans le cadre des mesures sanitaires, le pass sanitaire européen est exigé. Pour accéder à la programmation entière et détaillée du Festival 2022 en ligne sur notre site, rendez-vous sur : https://www.evropafilmakt.com/program/. La Maison du Portugal – André de Gouveia 7 P, Maison du Portugal – André de GOUVEIA, Bd Jourdan Paris 75014 Contact : leuropeautourdeleurope@gmail.com https://www.evropafilmakt.com/program/ https://www.facebook.com/leuropeautourdeleurope https://twitter.com/EvropaFilmAkt Date complète : Evropa Film Akt

