Duras Lot-et-Garonne Duras 15 5 EUR Vendredi 16 à 20h : Concert gratuit de Duo Sunrise qui reprend des grands standard des années pop-rock et chansons françaises. Belle soirée en perspective.

Samedi 17 Concert des années 80 avec Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – Feux d’Artifice – Restauration sur place

+33 5 53 93 71 18

