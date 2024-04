Festival de l’espoir Concert de Hugues Aufray Duras, dimanche 15 septembre 2024.

Festival de l’espoir Concert de Hugues Aufray Duras Lot-et-Garonne

10 ans ! ça se fête ! Ça va être fou !

Alors pour être sûr de partager ce week-end avec nous et participer à cette belle action caritative, pensez à noter sur votre agenda les 13-14-15 Septembre FESTIVAL DE L’ESPOIR , À NE PAS MANQUER !

On compte sur vous !

Au programme

– Dimanche 15 Septembre 2024 à 15h, Hugues AUFRAY, concert assis, exceptionnel avec ses musiciens

Billets en vente

– Internet HelloAsso, FNAC, TICKETMASTER, CULTURA, FRANCEBILLET…

– Office de tourisme Duras,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur et Caudrot,

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– E-Leclerc Pineuilh,

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole,

– Bureau de tabac Pellegrue,

– Café du midi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 15:00:00

fin : 2024-09-15

Jardins du Chateau

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

