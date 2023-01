Festival de l’espoir- Concert années 80 et spectacle tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras Duras Duras Catégories d’Évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Festival de l’espoir- Concert années 80 et spectacle tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras, 15 septembre 2022, Duras Duras. Festival de l’espoir- Concert années 80 et spectacle tout public au profit des récoltes de l’Espoir Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne

2022-09-15 – 2023-09-17 Duras

Lot-et-Garonne Duras 15 5 EUR Vendredi 15 septembre à 20h : Concert surprise, belle soirée conviviale en perspective.

Samedi 16 septembre 18h30 : Concert des années 80 – Feux d’Artifice – Restauration sur place

Dimanche 17 septembre 14h30 : Spectacle jeune public

Billets prochainement en vente chez :

– Sur Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Office de tourisme Duras,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur et Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Bureau de tabac Pellegrue

– Café du midi Soussac Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – +33 5 53 93 71 18 Festival les récoltes de l’espoir Les Récoltes de l’espoir

Duras

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Duras, Lot-et-Garonne Autres Lieu Duras Adresse Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne Ville Duras Duras lieuville Duras Departement Lot-et-Garonne

Duras Duras Duras Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duras-duras/

Festival de l’espoir- Concert années 80 et spectacle tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras 2022-09-15 was last modified: by Festival de l’espoir- Concert années 80 et spectacle tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras Duras 15 septembre 2022 duras Duras, Lot-et-Garonne Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Duras Duras Lot-et-Garonne