FESTIVAL DE L’ÉPAU, 16 mai 2022, .

FESTIVAL DE L’ÉPAU

2022-05-16 20:30:00 – 2022-05-24

Le Festival de l’Épau a lieu chaque année au mois de mai et propose à son public une trentaine de concerts de musique classique (musique de chambre, musique symphonique et concertante, oratorios et récitals).

La ligne artistique et l’identité du Festival se sont forgées autour de ces trois grands axes : musique vocale et sacrée dans l’abbatiale, musique de chambre dans le Dortoir aux moines et musiques alternatives dans le Magic Mirrors. En effet, en complément du concert du soir, la programmation s’est confortée ses dernières années avec les Midis musicaux tournés vers la découverte de jeunes artistes et les Soirées Afters qui permettent de découvrir des artistes classiques dans des répertoires où on ne les attend pas.

Ce lieu prestigieux et très identifié accueille, chaque année, des artistes de renommée internationale dans une programmation fidèle à sa réputation. Le festival a eu l’honneur d’accueillir en ses murs : Barbara Hendricks, Renaud Capuçon, Jordi Savall, Boris Berezovsky, Michel Dalberto, Nelson Freire, le Trio Wanderer, Nemanja Radulovic et tant d’autres…

Le Département de la Sarthe présente la 38ème édition du Festival de l’Epau.

