Festival de l’enfant Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Festival de l’enfant Port-Bail-sur-Mer, 3 juin 2022, Port-Bail-sur-Mer. Festival de l’enfant Port-Bail-sur-Mer

2022-06-03 – 2022-06-05

Port-Bail-sur-Mer Manche Les enfants sont à l’honneur pendant tout un weekend lors de la Fête des Culottes Courtes ! Cet événement incontournable se décline en jeux, spectacles, boum, défilé…

Programmation en cours. Les enfants sont à l’honneur pendant tout un weekend lors de la Fête des Culottes Courtes ! Cet événement incontournable se décline en jeux, spectacles, boum, défilé…

Programmation en cours. +33 2 33 87 52 00 Les enfants sont à l’honneur pendant tout un weekend lors de la Fête des Culottes Courtes ! Cet événement incontournable se décline en jeux, spectacles, boum, défilé…

Programmation en cours. Port-Bail-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville Port-Bail-sur-Mer Departement Manche

Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-bail-sur-mer/

Festival de l’enfant Port-Bail-sur-Mer 2022-06-03 was last modified: by Festival de l’enfant Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer 3 juin 2022 manche Port-Bail-sur-Mer

Port-Bail-sur-Mer Manche