Festival de l’élevage: du bien élever au bien manger Brive-la-Gaillarde, samedi 24 août 2024.

Festival de l’élevage: du bien élever au bien manger Brive-la-Gaillarde Corrèze

Rendez-vous les 24 et 25 août 2024 à Brive-La-Gaillarde pour la 55ème édition. C’est une occasion unique de découvrir sur 15 000m2 en centre ville, plus d’une centaine d’éleveurs et producteurs et plus de 600 animaux. Une ferme géante en plein cœur de Brive ! 35 000 visiteurs en moyenne sont attendus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25

Place de la guierle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

