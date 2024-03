Festival de l’Education Interculturelle de la Somme au Collège César Franck Collège César Franck Amiens, mardi 26 mars 2024.

Festival de l’Education Interculturelle de la Somme au Collège César Franck Rencontre entre Catherine Lahaye et les élèves de 4ème du collège Mardi 26 mars, 10h00 Collège César Franck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Amener les jeunes à mieux comprendre l’impact de la migration sur une femme, sur une vie, sur un couple, est l’un des rôles de Catherine Lahaye qui officie également au cinéma comme actrice après avoir fait du théâtre sa vie … mais qui s’occupe également d’une association d’insertion et d’aide aux populations migrantes à Evry.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Catherine Lahaye, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège César Franck 80 AMIENS Amiens Somme Hauts-de-France

Porles d’Hommes et de Femmes